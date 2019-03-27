В Киеве намерены возбудить дело против Бойко после визита в Россию
- Переговоры в Москве с участием Миллера, Медведева, Бойко и Медведчука
- © Пресс-служба правительства РФ
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы», — сказал Луценко на заседании кабмина, комментируя поездку Бойко и Медведчука в Москву.
22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
В Службе безопасности Украины заявили, что в пределах своей компетенции «в сжатые сроки дадут правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям».