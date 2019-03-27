В Киеве намерены возбудить дело против Бойко после визита в Россию

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы украинскими гражданами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы», — сказал Луценко на заседании кабмина, комментируя поездку Бойко и Медведчука в Москву.

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

В Службе безопасности Украины заявили, что в пределах своей компетенции «в сжатые сроки дадут правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям».