«Опосредованное давление»: как адвокат журналиста Кирилла Вышинского стал подозреваемым

Адвокат Андрей Доманский, защищающий в суде главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, объявлен украинской генпрокуратурой подозреваемым по уголовному делу. Таким образом Киев намерен оказать давление на юриста и повлиять на исход процесса, считают эксперты. Они также не исключают, что дело против Доманского — часть плана Петра Порошенко по мобилизации электората в преддверии второго тура президентских выборов.

Работники генпрокуратуры Украины вручили Андрею Доманскому уведомление о переводе в статус подозреваемого в преступлениях, предусмотренных 233-й и 209-й статьями уголовного кодекса — «Незаконная приватизация» и «Легализация имущества, нажитого преступным путём». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко. Если адвоката признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Суть обвинений, выдвинутых против Доманского, изложил на своей странице в Facebook официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко. Адвокат подозревается в том, что якобы «в составе группы лиц по предварительному сговору совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности территориальной общины города Киева в пользу офшорной компании, в дальнейшем совершил её легализацию путём продажи резиденту Украины». Речь идёт о нежилом здании на территории историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» в центре украинской столицы, уточняет Лысенко.

Как отметил в комментарии РИА Новости Андрей Доманский, возбудив это дело, прокуратура фактически проассоциировала его с клиентом, интересы которого он представлял.

Адвокат был объявлен подозреваемым на следующий день после того, как на заседании в Подольском суде города Киева дело его подзащитного Кирилла Вышинского начали рассматривать по существу.

Адвокат Руслан Берещенко в своём Facebook написал, что ходатайство стороны обвинения о мере пресечения Доманскому суд рассмотрит в понедельник, 8 апреля. При этом он не исключил, что будет принято решение не об аресте, а о внесении залога. Таким образом, Доманский сможет принять участие в следующем заседании по делу Вышинского. Оно назначено на 15 апреля.

Берещенко отметил в Facebook, что обоснование обвинения Доманскому «не выдерживает никакой критики».

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года. Журналисту инкриминируется государственная измена. Её признаки Служба безопасности Украины видит в публикациях РИА Новости Украина в 2014 году и в получении Вышинским российских наград, в том числе за возвращение Крыма в Россию. Почти год журналист находится в СИЗО. 26 марта суд в очередной раз продлил ему меру пресечения на месяц — до 24 мая.

Вышинский заявлял, что дело против него является попыткой президента Петра Порошенко повысить свой рейтинг перед выборами. 20 марта он сказал, что надеется на скорое оправдание.

«Я уверен, что, как только дело начнёт рассматриваться по существу, оно развалится», — цитирует его РИА Новости.

В России категорически осудили уголовное преследование главы РИА Новости Украина.

«Я думаю, что он (Вышинский. — RT) просто является символом того правового беспредела и оправдания этого беспредела, который сейчас творится на Украине. … В очередной раз мы подчёркиваем, что киевский режим прямо и злонамеренно нарушает действующие международные обязательства Украины в сфере свободы средств массовой информации», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 15 марта.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

РИА Новости

Адвокат Вышинского столкнулся с давлением правоохранительных органов уже зимой 2019 года. 17 января Доманский сообщил, что в его доме, офисе и в квартире помощника проводятся обыски.

«Я связываю это в первую очередь с психологическим давлением на меня как на защитника Кирилла Вышинского», — сказал он в разговоре с RT.

В начале апреля Доманский прибыл в Бельгию для участия в конференции по итогам первого тура президентских выборов на Украине. В Брюсселе он заявил РИА Новости, что по возвращении на родину его могут объявить подозреваемым по уголовному делу и задержать. По словам адвоката, цель задержания — помешать ему присутствовать на заседании по делу Вышинского.

Давление на адвоката

Уголовное дело против Доманского — это попытка вывести его из процесса над Вышинским, утверждают эксперты.

«Если адвоката объявляют подозреваемым в тот самый момент, когда его подзащитного начинают судить, это, конечно, трудно трактовать иначе, кроме как неприкрытое давление», — заявил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Эксперт обращает внимание на то, что подобным образом на Украине часто удаляют неугодных адвокатов из уголовных процессов.

«А в данном случае Доманский является адвокатом в уголовном процессе, который явно носит политический характер», — подчёркивает Ищенко.

При этом, как отмечает эксперт, позиция защиты достаточно сильная: «В действительно никаких украинских законов Вышинский не нарушал, его арестовали просто за сотрудничество с российским СМИ».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает дело Вышинского политизированным, а расследование против Доманского — формой воздействия на позицию защиты журналиста.

«Можно сказать, что имеет место опосредованное давление на адвоката в связи с его профессиональной деятельностью. Ранее угрозы Доманскому поступали от различных радикальных групп, теперь своё слово сказало государство», — отметил Абзалов в беседе с RT.

По его мнению, это давление свидетельствует о возможности победы Доманского в суде.

«На адвокатов давят тогда, когда они занимают правильную позицию», — подчеркнул Абзалов.

Оба эксперта обращают внимание, что подозреваемым Доманский был объявлен в нужный для президента Петра Порошенко момент.

«Это событие произошло между двумя турами выборов. Порошенко необходимо ускорить дело Вышинского и максимально политизировать процесс, чтобы получить информационную выгоду перед вторым туром. Можно построить целую избирательную кампанию вокруг этого процесса: напоминать с его помощью националистическому электорату, что есть вмешательство России и что надо сплотиться вокруг «защитника» Порошенко», — пояснил Абзалов.

Выдвигая обвинения против Доманского, Порошенко хочет максимально расширить круг людей, так или иначе связанных с делом Вышинского, заключил Ищенко.