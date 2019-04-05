Суд в Киеве 8 апреля рассмотрит меру пресечения адвокату Вышинского

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Печорский суд Киева 8 апреля рассмотрит меру пресечения адвокату руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — Андрею Доманскому, подозреваемому в незаконной приватизации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на самого Доманского.
Суд в Киеве 8 апреля рассмотрит меру пресечения адвокату Вышинского
  • РИА Новости

Он рассказал, что ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о незаконной приватизации и легализации имущества, нажитого преступным путём.

«Статьи тяжёлые, предусматривают от пяти до 12 лет с конфискацией имущества», — сказал он.

Как подчеркнул Доманский, начав это расследование, прокуратура, по сути, ассоциировала его самого с его клиентом — юридическим лицом, чьи интересы он представляет.

По его словам, приватизация объекта, о котором идёт речь, состоялась в 2014 году, а дело было внесено прокуратурой в единую базу дел в 2013 году.

«Как это объяснить, не знаю, кроме того, что прокуратура обладает даром предвидения… Считаю, что всё это делается исключительно для того, чтобы выключить меня из резонансных дел, в том числе по Кириллу Вышинскому», — добавил он.

Ранее стало известно, что Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома в заповеднике «Древний Киев».

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