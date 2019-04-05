Адвоката Вышинского подозревают в незаконной приватизации дома в Киеве

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Адвоката руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрея Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев».
Адвоката Вышинского подозревают в незаконной приватизации дома в Киеве
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.

Как отмечается, 5 апреля «адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 209 УК Украины».

По данным ведомства, он в составе группы лиц по предварительному сговору «совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности территориальной общины города Киева в пользу офшорной компании».

Адвокат Руслан Берещенко в своём Facebook заявил, что Доманского уведомили о подозрении.

«Только что заместителем генерального прокурора Украины объявлено и вручено уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому», — написал он.

По его словам, текст сообщения о подозрении «в части обоснования обвинения не выдерживает никакой критики», поскольку подозрение фактически ассоциировало в одно целое адвоката с его клиентом.  

Он рассказал, что в понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.

2 апреля Доманский заявил, что его могут задержать после возвращения из Брюсселя. 

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