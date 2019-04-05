Адвоката Вышинского подозревают в незаконной приватизации дома в Киеве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.
Как отмечается, 5 апреля «адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 209 УК Украины».
По данным ведомства, он в составе группы лиц по предварительному сговору «совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности территориальной общины города Киева в пользу офшорной компании».
Адвокат Руслан Берещенко в своём Facebook заявил, что Доманского уведомили о подозрении.
«Только что заместителем генерального прокурора Украины объявлено и вручено уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому», — написал он.
По его словам, текст сообщения о подозрении «в части обоснования обвинения не выдерживает никакой критики», поскольку подозрение фактически ассоциировало в одно целое адвоката с его клиентом.
Он рассказал, что в понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.
2 апреля Доманский заявил, что его могут задержать после возвращения из Брюсселя.