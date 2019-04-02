Адвоката Вышинского могут задержать по возвращении на Украину

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Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его могут задержать. Юрист должен вернуться домой из Брюсселя, где он участвовал в экспертной конференции по итогам первого тура выборов на Украине.
Адвоката Вышинского могут задержать по возвращении на Украину
  • © Стрингер
  • РИА Новости

«Я знаю, что после моего публичного объявления, что я буду здесь (в Брюсселе. — RT) выступать по всем этим вопросам, генеральная прокуратура Украины выдвинула повестку, которой на 2 апреля назначено вручение мне уведомления о подозрении в совершении какого-то преступления», — рассказал он РИА Новости.

Доманский отметил, что не знает, о каком преступлении идёт речь, однако связал ситуацию с прошедшими у него в январе обысками.

Адвокат считает, что задача состоит в том, чтобы он не вернулся в страну. По словам Доманского, Киев боится его присутствия 4 апреля на судебном заседании по делу Вышинского.

26 марта суд в Киеве продлил арест Вышинскому до 24 мая.

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