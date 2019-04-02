Адвоката Вышинского могут задержать по возвращении на Украину

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его могут задержать. Юрист должен вернуться домой из Брюсселя, где он участвовал в экспертной конференции по итогам первого тура выборов на Украине.

«Я знаю, что после моего публичного объявления, что я буду здесь (в Брюсселе. — RT) выступать по всем этим вопросам, генеральная прокуратура Украины выдвинула повестку, которой на 2 апреля назначено вручение мне уведомления о подозрении в совершении какого-то преступления», — рассказал он РИА Новости.

Доманский отметил, что не знает, о каком преступлении идёт речь, однако связал ситуацию с прошедшими у него в январе обысками.

Адвокат считает, что задача состоит в том, чтобы он не вернулся в страну. По словам Доманского, Киев боится его присутствия 4 апреля на судебном заседании по делу Вышинского.

26 марта суд в Киеве продлил арест Вышинскому до 24 мая.