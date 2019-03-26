Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая

Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

«Избрали меру содержания — под стражей. До 24.05.19», — сказал он.

Как отмечается, также суд отказал защите в возврате дела прокурору.

Ранее Вышинского доставили в Подольский суд Киева. Как заявляли в МИД России, ситуация с Вышинским является правовым беспределом.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.