Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая

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Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

«Избрали меру содержания — под стражей. До 24.05.19», — сказал он.

Как отмечается, также суд отказал защите в возврате дела прокурору.

Ранее Вышинского доставили в Подольский суд Киева. Как заявляли в МИД России, ситуация с Вышинским является правовым беспределом.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.

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