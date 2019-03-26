Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.
«Избрали меру содержания — под стражей. До 24.05.19», — сказал он.
Как отмечается, также суд отказал защите в возврате дела прокурору.
Ранее Вышинского доставили в Подольский суд Киева. Как заявляли в МИД России, ситуация с Вышинским является правовым беспределом.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.