Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским является правовым беспределом.

«Я думаю, что он (Вышинский. — RT) просто является символом того правового беспредела и оправдания этого правового беспредела, который сейчас творится на Украине... В очередной раз мы подчёркиваем, что киевский режим прямо и злонамеренно нарушает действующие международные обязательства Украины в сфере свободы средств массовой информации», — сказала Захарова.

Она заявила, что российская сторона вновь призывает профильные международные структуры и неправительственные организации к наращиванию давления на украинские власти в данном вопросе.

Ранее стало известно, что заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Кирилла Вышинского на его арест состоится в Киеве 20 марта.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.