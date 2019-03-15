Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским является правовым беспределом.
Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским
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«Я думаю, что он (Вышинский. — RT) просто является символом того правового беспредела и оправдания этого правового беспредела, который сейчас творится на Украине... В очередной раз мы подчёркиваем, что киевский режим прямо и злонамеренно нарушает действующие международные обязательства Украины в сфере свободы средств массовой информации», — сказала Захарова.

Она заявила, что российская сторона вновь призывает профильные международные структуры и неправительственные организации к наращиванию давления на украинские власти в данном вопросе.

Ранее стало известно, что заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Кирилла Вышинского на его арест состоится в Киеве 20 марта.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

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