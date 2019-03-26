Вышинского доставили в Подольский суд Киева

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был доставлен в Подольский суд Киева. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Кирилл в суд доставлен. Сегодня должны рассмотреть вопрос о возможности назначения дела к рассмотрению по данному обвинительному акту и вопрос о мере пресечения», — цитирует РИА Новости Доманского.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что жалоба защиты журналиста на незаконность его ареста передана в объединённую кассационную палату Верховного суда Украины.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.