Вышинского доставили в Подольский суд Киева

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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был доставлен в Подольский суд Киева. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Вышинского доставили в Подольский суд Киева
  • РИА Новости

«Кирилл в суд доставлен. Сегодня должны рассмотреть вопрос о возможности назначения дела к рассмотрению по данному обвинительному акту и вопрос о мере пресечения», — цитирует РИА Новости Доманского.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что жалоба защиты журналиста на незаконность его ареста передана в объединённую кассационную палату Верховного суда Украины.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

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