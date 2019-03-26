Вышинского доставили в Подольский суд Киева
- РИА Новости
«Кирилл в суд доставлен. Сегодня должны рассмотреть вопрос о возможности назначения дела к рассмотрению по данному обвинительному акту и вопрос о мере пресечения», — цитирует РИА Новости Доманского.
Ранее адвокат Вышинского сообщил, что жалоба защиты журналиста на незаконность его ареста передана в объединённую кассационную палату Верховного суда Украины.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.