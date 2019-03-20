Апелляцию Вышинского передали в объединённую кассационную палату ВС Украины

Андрей Доманский, адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал, что жалоба защиты журналиста на незаконность его ареста передана в объединённую кассационную палату Верховного суда (ВС) Украины.

«Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединённой кассационной палаты этого суда», — цитирует его РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала исход заседания кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по делу Вышинского, которое состоялось 20 марта.

В свою очередь, журналист выразил уверенность в том, что в скором времени дело, открытое в его отношении, развалится.

Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.