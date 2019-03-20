Москалькова заявила, что довольна решением суда в отношении Вышинского
- РИА Новости
«Да, я довольна исходом сегодняшнего заседания. Суд шёл на основе соблюдения норм национального и международного законодательства», — сообщает пресс-служба правозащитницы.
Как отметила Москалькова, суд, во-первых, удовлетворил решение об отмене «клетки» для Вышинского, что позволило ему принимать участие в заседании вместе с адвокатами.
Во-вторых, было принято решение о рассмотрении жалобы на арест расширенным составом.
В среду, 20 марта, в Киеве прошло заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.