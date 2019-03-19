Москалькова обратилась к Денисовой по вопросу условий содержания Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить надлежащие условия содержания в СИЗО руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

«Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в обеспечении условий содержания под стражей Вышинского в соответствии с общепризнанными международными стандартами», — говорится в письме Москальковой, опубликованном на сайте российского омбудсмена.

Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил, что Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО украинской столицы.

Он охарактеризовал условия содержания журналиста как «ужаснейшие». Так, он рассказал, что в камере нет света и матрасов.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.