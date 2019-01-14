В МИД назвали число содержащихся в украинских тюрьмах россиян

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько россиян отбывают наказание в украинских тюрьмах.

«МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации», — отметил он.

При этом, по словам дипломата, данная информация не может считаться исчерпывающей, так как украинская сторона не всегда уведомляет российское внешнеполитическое ведомство о фактах задержания граждан страны, несмотря не то, что это предусмотрено международными документами.

Ранее Иванов рассказал, что Киев отказывает Москве в консульском доступе к арестованному главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

В сентябре Андрей Доманский, адвокат журналиста, в беседе с ФАН рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного.