Вышинский заявил Москальковой, что у него «всё хорошо»

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заверил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, что у него «всё хорошо».
Вышинский заявил Москальковой, что у него «всё хорошо»
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что им удалось пообщаться перед заседанием суда в Киеве.

«Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся», — сказал Вышинский, отвечая на вопрос омбудсмена о том, что он хотел бы передать через неё своим родным.

Также Москалькова отметила, что семье журналиста оказывается поддержка.

Ранее стало известно, что Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы принять участие в заседании суда по делу Вышинского.

В среду, 20 марта, в Киеве проходит заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.

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