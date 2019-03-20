Вышинский заявил Москальковой, что у него «всё хорошо»

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заверил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, что у него «всё хорошо».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что им удалось пообщаться перед заседанием суда в Киеве.

«Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся», — сказал Вышинский, отвечая на вопрос омбудсмена о том, что он хотел бы передать через неё своим родным.

Также Москалькова отметила, что семье журналиста оказывается поддержка.

Ранее стало известно, что Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы принять участие в заседании суда по делу Вышинского.

В среду, 20 марта, в Киеве проходит заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.