Вышинский заявил Москальковой, что у него «всё хорошо»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что им удалось пообщаться перед заседанием суда в Киеве.
«Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся», — сказал Вышинский, отвечая на вопрос омбудсмена о том, что он хотел бы передать через неё своим родным.
Также Москалькова отметила, что семье журналиста оказывается поддержка.
Ранее стало известно, что Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы принять участие в заседании суда по делу Вышинского.
В среду, 20 марта, в Киеве проходит заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.