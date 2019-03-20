Вышинский уверен, что дело против него развалится

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил уверенность в том, что в скором времени уголовное дело, открытое в его отношении, развалится.
Вышинский уверен, что дело против него развалится
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«Я уверен, что, как только дело начнёт рассматриваться по существу, оно развалится», — цитирует его РИА Новости.

Журналист также добавил, что обвинения против него надуманные, отметив, что не рассматривает возможность своего обмена на кого-либо из России.

Ранее Вышинский встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в Киеве. В ходе разговора он заверил правозащитницу в том, что у него «всё хорошо».

20 марта в украинской столице проходит заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.

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