Вышинский уверен, что дело против него развалится
- РИА Новости
«Я уверен, что, как только дело начнёт рассматриваться по существу, оно развалится», — цитирует его РИА Новости.
Журналист также добавил, что обвинения против него надуманные, отметив, что не рассматривает возможность своего обмена на кого-либо из России.
Ранее Вышинский встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в Киеве. В ходе разговора он заверил правозащитницу в том, что у него «всё хорошо».
20 марта в украинской столице проходит заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты журналиста на его арест.