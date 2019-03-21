Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины.

«Один из вопросов был связан с тем, готов ли он к обмену на граждан Украины, которые находятся в учреждениях ФСИН на территории РФ. Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она также подчеркнула необходимость «добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, освобождения и реабилитации».

«А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб», — добавила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Вышинский выразил уверенность в том, что в скором времени уголовное дело, открытое в его отношении, развалится.

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