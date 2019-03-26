Заседание суда по делу Вышинского назначено на 4 апреля
Следующее заседание суда по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского назначено на 4 апреля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Доманский.
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«Следующее заседание будет 4 апреля в 14:30», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 24 мая.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.
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