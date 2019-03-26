«Ставим под сомнение объективность процесса»: суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Подольский районный суд Киева оставил без изменения меру пресечения главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, продлив его арест до 24 мая. В ходе заседания были отклонены ходатайства защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам и отводе коллегии судей. Между тем Вышинскому разрешили покинуть «аквариум» и пересесть на скамью адвокатов. Следующее заседание пройдёт 4 апреля. При этом сам Вышинский уверен, что выдвигаемые против него обвинения «развалятся», как только суд начнёт рассматривать дело по существу.

Подольский районный суд Киева принял решение оставить без изменения меру пресечения главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Судьи оставили журналиста, которого киевские власти обвиняют в государственной измене, под арестом до 24 мая 2019 года.

Предыдущий срок заключения Вышинского под стражей, согласно решению Херсонского городского суда, должен был истечь 8 апреля.

«Суд поместил Вышинского под стражу до 24 мая, — рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Игорь Мокин, по словам которого решение было вынесено поспешно, до того как сторона защиты и сам Вышинский выразили свою позицию. — Мы ставим под сомнение объективность этого процесса».

Подольский суд также отказал защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам. В связи с принятием таких решений адвокаты Вышинского заявили об отводе коллегии судей, мотивируя своё ходатайство их предвзятостью. Против этого ходатайства выступил прокурор Комаровский, и оно в итоге также было отклонено.

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При этом в ходе заседания судьи удовлетворили прошение юристов перевести руководителя портала «РИА Новости Украина» из стеклянной клетки, так называемого аквариума, на скамью адвокатов. Следующее рассмотрение дела пройдёт 4 апреля.

Добавим, что это заседание стало первым после рассмотрения дела Вышинского в кассационном уголовном суде Верховного суда Украины, которое прошло в Киеве 20 марта. Тогда кассационная инстанция передала рассмотрение дела о незаконности задержания журналиста в мае 2018 года на рассмотрение объединённой кассационной палаты этого суда.

«Это очень важное положительное решение суда, которое позволит рассмотреть более объективно и всесторонне дело, может быть, даже породить прецедент и внесение изменений в законодательство в отношении многих других людей, попавших в такое же положение», — прокомментировала решение кассационного суда присутствовавшая на заседании омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

По словам уполномоченной по правам человека, она довольна исходом заседания, поскольку оно прошло на основе соблюдения норм национального и международного законодательства.

В свою очередь, Кирилл Вышинский назвал решение кассационного суда «маленькой победой», отметив при этом, что любая коллегия признала бы его дело незаконным.

«Вы знаете, я уверен, что, как только начнётся это разбирательство по сути, дело развалится. Потому что сами экспертизы доказывают, что тексты были объективны и так далее. Вы знаете, для меня не свобода важна в данной ситуации, а именно справедливость. И мне кажется, она не только для меня важна, но и для всех вас. Поскольку каждый из вас может оказаться в той ситуации, в которой оказался я. Когда по надуманным, абсолютно надуманным обвинениям журналиста бросают в тюрьму», — заявил Вышинский.

Напомним, что главный редактор портала «РИА Новости Украина» был задержан в Киеве сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года, после чего ему предъявили серию обвинений. Всего журналисту инкриминируют преступления по восьми статьям Уголовного кодекса Украины, включая госизмену, разжигание национальной вражды и ненависти, приобретение и хранение огнестрельного оружия.

17 мая 2018 года Херсонский городской суд санкционировал арест Вышинского на 60 суток без права внесения залога, после чего эта судебная инстанция неоднократно продлевала срок содержания журналиста под стражей. В начале марта 2019-го так называемая прокуратура АР Крым направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт против Вышинского для рассмотрения по существу. 14 марта журналиста этапировали в Киев из Херсона, где он более девяти месяцев провёл в СИЗО.

По словам самого Вышинского, его задержание было спланировано и организовано на высшем государственном уровне. Действия украинских властей в отношении главы портала «РИА Новости Украина» неоднократно критиковали представители как российского, так и западного журналистского сообщества, а также ОБСЕ и представители ряда европейских стран.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Вышинский является «символом того правового беспредела и оправдания этого правового беспредела, который сейчас творится на Украине».

Дипломат отметила, что Москва последовательно призывает профильные международные структуры и неправительственные организации к наращиванию давления на украинские власти в части злонамеренного нарушения Киевом действующих международных обязательств в сфере свободы СМИ.