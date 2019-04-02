Без надежды на правосудие: украинская оппозиция заявила о фальсификации результатов первого тура выборов президента

Власти Украины превратили первый тур выборов президента в фарс, считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что ни один из двух кандидатов, прошедших во второй тур, не сможет справиться с вызовами, с которыми столкнулась страна. Впрочем, политик отметила, что не намерена обращаться в суд, поскольку он «работает так же фальшиво, как и выборы президента». На нарушения со стороны действующей власти обратил внимание и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Между тем эксперты полагают, что Тимошенко отказалась от судебных разбирательств, поскольку такое решение ей посоветовали принять «внешние силы» — ЕС и Госдеп США, которым необходимо создать видимость демократического процесса на Украине.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не считает, что первый тур выборов президента Украины прошёл в соответствии с действующим законодательством и нормами Конституции. Однако официальное заявление будет сделано после завершения президентской гонки. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук. По его мнению, действующее руководство Украины создало условия для фальсификаций ещё до прихода людей на избирательные участки.

«Если учесть, что делала власть накануне выборов (это и монетизация субсидий, и выплата государственной материальной помощи, и индексация пенсий), то всё это (как и многое другое) говорит о том, что власть сделала всё, чтобы создать достойные условия для участия в выборах себе, но не своим оппонентам», — сказал Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

При этом политик считает, что необходимо с уважением отнестись к победе в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского, поскольку это объективный выбор украинцев. Однако лично он продолжает считать 41-летнего актёра «виртуальным кандидатом».

«Я не думаю, что его команде надо расслабляться, потому что действующий президент может предпринять любые попытки, чтобы победить во втором туре. Что он будет делать, пока сказать сложно, но я уверен, что арсенал и ресурс для этого у него есть и он будет пытаться это сделать», — добавил лидер общественного движения «Украинский выбор».

Накануне в ОБСЕ заявили о многочисленных достоверных сведениях относительно «ненадлежащего использования государственных ресурсов и подкупа избирателей». В предварительном докладе БДИПЧ также говорится о подозрениях, что Пётр Порошенко нарушил положения Копенгагенского документа, регулирующего вопросы избирательного процесса.

На фальсификацию результатов выборов также указала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, волеизъявление украинских граждан «было превращено в фарс» — имел место подкуп избирателей и искажение итогов голосования. В частности, она указала на рекордное число кандидатов (39), среди которых присутствовал её однофамилец Юрий Тимошенко. Благодаря этому Порошенко, по её мнению, нечестным образом забрал у неё часть голосов. Вместе с тем были бюллетени, на которых стояли отметки напротив обоих кандидатов по фамилии Тимошенко. Такие протоколы также признаются испорченными.

«Я делаю заявление, что выборы конкретно Порошенко сфальсифицировал. Он не должен был быть во втором туре», — сказала экс-премьер.

По её словам, украинцам в ходе избирательной кампании не удалось полностью реализовать свой шанс по смене «старой, прогнившей, коррумпированной, клановой, олигархической системы».

«Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии — в состоянии войны, крайней бедности! Она лежит в экономических руинах, институты управления страной разрушены. Вызовы перед Украиной очень серьёзные, беда на Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК выходят во второй тур, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду», — сказала Тимошенко в ходе пресс-конференции.

Глава «Батькивщины» добавила, что уважает выбор народа и не планирует расшатывать ситуацию в стране: устраивать протестные акции или обжаловать результаты первого тура выборов.

«Я могу сразу сказать, что мы не идём в суд. Причина простая: во время проведения выборов мы не один раз ходили в суд, но после реформы судебной системы президент её приватизировал и она работает так же фальшиво, как и выборы президента. Она не вынесет реальных правосудных решений», — констатировала политик.

После подсчёта 99,5% бюллетеней бывший премьер-министр Украины занимает третье место с 13,39% голосов и не проходит во второй тур. Далее борьба пойдёт уже между не 39, а всего двумя кандидатами — шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Владимиром Порошенко, которые набрали 30,22% и 15,94% голосов соответственно. Согласно данным ЦИК, недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Второй тур выборов должен пройти 21 апреля.

Добавим, что Медведчук и Тимошенко в ходе своих выступлений также указали на начало подготовительных работ во фракциях «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» к парламентским выборам, которые должны пройти 27 октября 2019 года.

«У каждого кандидата есть свой скелет в шкафу»

Как считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Юлия Тимошенко могла отказаться от судебных разбирательств по фальсификациям на выборах после проведения «особой работы» со стороны представителей ЕС и Госдепа США.

«Ей могли пообещать при выборах в парламент определённое место, и она, конечно, согласилась. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это договор, предложение, от которого она не могла отказаться, учитывая, что у каждого кандидата есть свой скелет в шкафу», — сказал парламентарий.

Он также указал на противоречивость заявлений наблюдателей от международных организаций, которые сами указывали на факты нарушений, но в итоге заявили, что волеизъявление народа было демократическим.

«ОБСЕ, видя массовость нарушений на выборах, сохраняет хорошую мину при плохой игре. Потому что если выборы назвать нелегитимными из-за массовости нарушений, то получается, что вся псевдоигра со встраиванием Украины в американо-европейскую модель провалилась. Ни один международный институт не делает никаких заявлений о нарушениях, потому что никакой демократии сегодня ни в Европе, ни в других странах нет — есть демократия американского доллара, и всё решает она», — подчеркнул Водолацкий в беседе с RT.

Нарушений на выборах было предостаточно, но, видимо, глава «Батькивщины» получила указание со стороны внешних сил не доводить дело до разбирательств, полагает политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, тем, кто управляет нынешней украинской властью, нужно спокойное проведение выборов с определённым допуском для возмущений и нарушений.

«Команда Порошенко сработала достаточно качественно: ощипали основных конкурентов и довольно сильно размыли поле выбора для избирателей. К сожалению, украинцы голосовали не столько за того, за кого хотели, сколько за того, кто имеет больше шансов опередить Порошенко», — пояснил собеседник RT.