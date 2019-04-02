Тимошенко намерена бороться за победу на выборах в Раду

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая не проходит во второй тур президентских выборов, надеется на успех на выборах в Верховную раду. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

Трансляция мероприятия велась на странице политика в Facebook.

По словам Тимошенко, борьба её сторонников за «демократическую, европейскую, справедливую» Украину не завершена.

«У нас с вами остаётся ещё одна возможность в корне всё изменить, воплотить в жизнь «Новый курс» — это следующие парламентские выборы», — заявила она.

Она поблагодарила проголосовавших за неё избирателей и свою команду за проделанную работу.

Ранее Тимошенко заявила, что не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине.

По итогам обработки 95,72% протоколов, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Пётр Порошенко.