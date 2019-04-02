Тимошенко намерена бороться за победу на выборах в Раду
- Reuters
Трансляция мероприятия велась на странице политика в Facebook.
По словам Тимошенко, борьба её сторонников за «демократическую, европейскую, справедливую» Украину не завершена.
«У нас с вами остаётся ещё одна возможность в корне всё изменить, воплотить в жизнь «Новый курс» — это следующие парламентские выборы», — заявила она.
Она поблагодарила проголосовавших за неё избирателей и свою команду за проделанную работу.
Ранее Тимошенко заявила, что не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине.
По итогам обработки 95,72% протоколов, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Пётр Порошенко.