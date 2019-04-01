«Украинцы хотят смены власти»: после обработки 90% бюллетеней Зеленский и Порошенко лидируют в первом туре выборов

Абсолютное большинство граждан Украины выступают за смену власти. Такое мнение высказал один из кандидатов на пост главы государства Юрий Бойко, комментируя предварительные результаты первого тура выборов. После подсчёта более 90% протоколов в голосовании лидирует шоумен Владимир Зеленский — 30%. Вместе с ним во второй тур проходит действующий глава государства Пётр Порошенко с 16% голосов. Между тем в БДИПЧ ОБСЕ подозревают украинского лидера в нарушении норм избирательного процесса, в частности в использовании админресурса и финансовом стимулировании избирателей. В то же время в Кремле выразили надежду на то, что Киевом больше не будет руководить «партия войны».

Шоумен Владимир Зеленский выигрывает в первом туре выборов президента Украины с 30,24% голосов по итогам подсчёта более 90% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны. 41-летний художественный руководитель студии «Квартал 95» значительно обгоняет ближайших преследователей — действующего лидера страны Петра Порошенко (15,95%) и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (13,39%).

Предварительные итоги первого тура свидетельствуют о недовольстве населения сложившейся в стране ситуацией, констатировал кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который, вероятно, займёт четвёртое место по итогам голосования. На данный момент он набирает 11,55%.

«Первый тур выборов показал, что абсолютное большинство украинцев хотят смены власти. Это, пожалуй, основной вывод, который можно сделать из прошедшего первого тура президентских выборов», — сказал Бойко.

Отметим, что на Украине общественными организациями также ведётся параллельный подсчёт протоколов, который демонстрирует почти что аналогичные цифры. Председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская подтвердила, что явка избирателей составила около 63,2% (по данным ЦИК 63,5%). При этом за Зеленского проголосовали 30,1%, у Петра Порошенко — 15,7%, в активе Юлии Тимошенко — 13,3%.

Наряду с этим подсчитано более 98% протоколов на заграничных избирательных участках. Среди украинцев, проживающих на постоянной основе за рубежом, большей популярностью пользуется Порошенко (38,58%), на втором месте Зеленский (26,14%), но при этом замыкает тройку бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (10,61%).

Заметим, что участие в зарубежном голосовании приняли чуть более 53 тыс. человек. Данный показатель оказался ниже, чем во время предыдущей кампании пятилетней давности. На это обратил внимание и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Все обсуждают результаты выборов. Все, у кого есть что сказать, и те, у кого нет. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года — чуть более 53 тыс. Какая-то горькая получается арифметика», — написал глава украинского МИД в Facebook.

Владимир Зеленский

Reuters

Между тем через три недели, 21 апреля, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, должен состояться второй тур президентских выборов. Гражданам Украины, скорее всего, придётся выбирать между Зеленским и Порошенко.

В штабе лидера президентской гонки ожидают, что во втором туре руководитель студии «Квартал 95» получит голоса тех, кто 31 марта поддерживал других кандидатов, в частности Юлию Тимошенко.

«Перетоки значительные, и от всех. Если мы посмотрим на последнюю социологию, то во втором туре Зеленский побеждал любого кандидата, набирая в два раза больше голосов», — заявил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

В свою очередь, в команде Петра Порошенко выразили уверенность в победе их кандидата, попросив конкурентов со спокойствием принять эту новость.

«Украина — европейская страна, поэтому уверен, что каждый, кто проигрывает на выборах, должен достойно это принять», — сказал депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Максим Саврасов.

«Хотелось бы не видеть в Киеве партию войны»

Москва не будет поздравлять никого из кандидатов в президенты Украины с выходом во второй тур, поскольку избирательная кампания ещё не окончена. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями претендентов на пост главы соседнего государства, особенно если они касаются двусторонних отношений и судьбы Донбасса.

«Конечно, нам хотелось бы всё-таки видеть не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договорённостей», — заметил Песков.

При этом он указал, что тема Крыма закрыта «раз и навсегда».

«Тем более что слова «оккупация» или «аннексия» абсолютно неприменимы — ни де-факто, ни де-юре — к Крыму. Всё, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, кстати, с законодательством Украины и на основе Международного права», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что российская сторона не оккупирует какую-либо украинскую территорию. Самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики были отторгнуты Киевом, а всё происходящее в регионе стало следствием политики, проводимой действующим руководством Украины.

Ранее Зеленский заявил, что при встрече с российским лидером Владимиром Путиным спросит про компенсации за вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, а также за воссоединение Крыма с Россией.

«Доверие к избирательному процессу было подорвано»

Вместе с тем, по мнению статс-секретаря — замглавы МИД Григория Карасина, текущая избирательная кампания на Украине имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточённая. К тому же антироссийский фактор активно эксплуатируется участниками президентской гонки.

«Безусловно, создание заведомых сложностей для волеизъявления граждан бросает тень на весь электоральный процесс. Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования. Наряду с этим легитимность выборов зависит и от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии», — заявил Карасин в интервью журналу «Международная жизнь».

В Европе в целом позитивно оценили организацию избирательного процесса на Украине. Это отметил глава наблюдательной миссии ОБСЕ Илкка Канерва. По его словам, кандидаты имели возможность для свободного соперничества.

«Однако многочисленные достоверные сведения о ненадлежащем использовании государственных ресурсов и подкупы избирателей подорвали доверие к процессу», — добавил представитель ОБСЕ.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Согласно предварительному докладу миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Пётр Порошенко подозревается в нарушении условий одного из ключевых документов организации, который регулирует вопросы избирательного процесса.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — приводит текст документа ТАСС.

Помимо этого в докладе указывается, что Киев использовал финансовое стимулирование избирателей. Речь идёт о предоставлении дополнительных соцвыплат, премий и повышении зарплат.

В то же время глава наблюдателей Европарламента Дариуш Росати также указал на масштабность распространяемой дезинформации, в результате которой избиратели не имели шанса сравнить программы кандидатов в президенты.

«Было много доказательств ложной информации, фейковых новостей, циркулирующих особенно в соцмедиа. Также освещение предвыборной кампании на ранних этапах, особенно информация, которую сообщали частные телеканалы или радиостанции, также оставили впечатление, что точность — не их сильная сторона», — сказал Росати.