Климкин поздравил украинцев с расторжением договора о дружбе с Россией

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил граждан страны с прекращением действия договора о дружбе с Россией. Об этом он написал в своём Twitter.
Климкин поздравил украинцев с расторжением договора о дружбе с Россией
  • Reuters

Он заявил, что 1 апреля Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией «наконец-то утратил силу».

«С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чём», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение действия договора о дружбе с Россией.

Министерство иностранных дел России назвало решение украинской стороны расторгнуть договор о дружбе ошибкой.

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