Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большой договор», был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В силу документ вступил 1 апреля 1999 года.

10 декабря украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную ситуацию.