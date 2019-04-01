Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большой договор», был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В силу документ вступил 1 апреля 1999 года.
10 декабря украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную ситуацию.