«Вперёд и с песней»: в России отреагировали на планы украинского министра приехать в Москву на танке

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Сергей Гусаров, Полина Полетаева
Министр инфраструктуры Украины в ответ на предложение РФ наладить авиасообщение между странами заявил, что украинцы будут в Москве «на танках» и «вместе с союзниками». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Москва, куда собрался ехать Омелян, находится в США — в американском штате Айдахо есть город с таким названием. В Госдуме обратили внимание на то, что Омелян готовится идти в поход вместе с «союзниками», которые пока об этом не знают. А в Совете Федерации отметили, что «киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму».
«Вперёд и с песней»: в России отреагировали на планы украинского министра приехать в Москву на танке
  • © Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который пообещал приехать в Москву на танке.

В своей публикации в Facebook Захарова отметила, что Москва, о которой говорил Омелян, находится в США. 

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперёд и с песней!» — написала представитель российского МИД.

Накануне Омелян опубликовал в Facebook пост, посвящённый предложению Союза транспортников России начать обсуждение единого транспортного пространства. Омелян разместил полученное от организации письмо и снабдил его комментарием.

«То позавчера «давайте восстановим авиационное сообщение», то сегодня — 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза... В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», — написал украинский министр.

Отметим, что ранее власти Украины ужесточили уже существовавший запрет на прямое авиасообщение с Россией и распространили его на чартерные рейсы.

С этого момента Киев готов делать исключения только в случае перелётов, необходимых для деятельности международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Красный Крест. Росавиация в ответ предложила наладить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объёме.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с RT, что Украина создала большие проблемы своим гражданам, когда прервала авиасообщение с Россией.

«Вместо того чтобы идти на сближение, идти на решение вопросов, команда Порошенко продолжает нагнетать обстановку. Это абсолютно не в интересах украинских граждан», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в Россию украинцы едут на работу, а подобные запреты со стороны Киева лишь бьют по их карману. 

«Каких союзников? На каких танках? Этот министр, я думаю, на велосипеде-то с трудом доедет, не то что на танке», — заключил Чепа.

«Киевские болтуны»

На слова Омеляна также отреагировал член Совфеда Алексей Пушков. Он высказался, что «киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму».

«Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий», — написал парламентарий в Twitter.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек особенно отметил, что Омелян упомянул в своём заявлении «союзников». 

«Слишком погорячился Владимир Омелян и союзников привлёк к заявлению. То парад в Севастополе обещают и флаг на Ай-Петри, то в Москву на танке, но только с союзниками», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Он усомнился, что «союзники» осведомлены о планах украинского министра.

«А если союзники откажутся, Омелян сам на танке поедет или даст «стрекача» при первом выстреле?» — задался вопросом Бальбек.

«Возвращение» Кубани

В октябре 2018 года Омелян предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву». Так он ответил на вопрос в ходе интервью телеканалу «Громадьске ТВ», когда его спросила, что делать украинцам, которым приходится ездить в Россию.

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«Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — RT)», — ответил министр.

В марте того же года министр заявил, что, по его мнению, Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — привело его слова УНН.

Омелян добавил, что на тот момент потери Украины от строительства и последующего введения в строй Керченской переправы составили десятки миллионов гривен.

«Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчётам», — сказал он.

Отметим, Омелян был фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, однако 3 апреля его дело закрыли в связи с решением Верховного суда Украины отменить соответствующую статью Уголовного кодекса. 

Статью об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников ввели на Украине в 2015 году. Введения подобного закона требовал Евросоюз (в рамках визовой либерализации) и Международный валютный фонд. 

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