Министр инфраструктуры Украины призвал соотечественников «вернуть Кубань и Москву»
В ходе интервью журналист спросила Омеляна, что делать тем украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию.
«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — RT)», — ответил министр.
Ранее Омелян сказал, что, по его мнению, Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».
Также украинский президент Пётр Порошенко заявил, что страна намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью. Он добавил, что Россия понесёт ответственность «за незаконное строительство Керченского моста и за другие преступления».