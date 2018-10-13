Министр инфраструктуры Украины призвал соотечественников «вернуть Кубань и Москву»

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью каналу «Громадьске ТВ» предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».

В ходе интервью журналист спросила Омеляна, что делать тем украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию.

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — RT)», — ответил министр.

Ранее Омелян сказал, что, по его мнению, Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

Также украинский президент Пётр Порошенко заявил, что страна намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью. Он добавил, что Россия понесёт ответственность «за незаконное строительство Керченского моста и за другие преступления». 

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