На Украине назвали условие возобновления авиасообщения с Россией

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что переговоры с Россией о возобновлении прямого авиасообщения между странами возможны только после «возвращения» Крыма и Донбасса.
На Украине назвали условие возобновления авиасообщения с Россией
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«После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернёмся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечнёй и Сибирью по вопросам пролёта над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины», — сказал он агентству Интерфакс-Украина.

Ранее Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Эти действия в Киеве связали с тем, что кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетили Москву.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT назвал это очередным политическим демаршем.

Росавиация в ответ на данное заявление украинской стороны предложила ей провести переговоры и возобновить регулярные и чартерные рейсы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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