Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

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Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами. Об этом сообщила представитель ведомства.
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По её словам, предлагается «провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объёме».

«Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», — цитирует представителя Росавиации РИА Новости.

Ранее Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал данное решение украинской стороны.

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