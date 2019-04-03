Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
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- РИА Новости
По её словам, предлагается «провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объёме».
«Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», — цитирует представителя Росавиации РИА Новости.
Ранее Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал данное решение украинской стороны.