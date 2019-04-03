Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами. Об этом сообщила представитель ведомства.

По её словам, предлагается «провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объёме».

«Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», — цитирует представителя Росавиации РИА Новости.

Ранее Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал данное решение украинской стороны.