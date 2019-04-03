Украина запретила любые прямые авиаперелёты с Россией

Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Соответствующее решение принято украинским кабинетом министров.

Как сообщает агентство «Украинские новини», такие действия связаны с тем, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук посетили Москву.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что они сумели «воспользоваться лазейкой в законодательстве», осуществив прямой перелёт в Москву.

Уточняется, что запрет не распространяется на возможные полёты миссий международных организаций, в том числе ОБСЕ и ООН.

Ранее на Украине открыли уголовное производство против украинских пограничников из-за полёта Бойко и Медведчука в Россию.

27 марта в Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что действовали в пределах компетенции во время пересечения границы Бойко и Медведчуком.