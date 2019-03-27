Госпогранслужба Украины прокомментировала визит Бойко и Медведчука в Москву

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Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что ведомства действовали в пределах компетенции во время пересечения границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком в ходе поездки в Москву.
Госпогранслужба Украины прокомментировала визит Бойко и Медведчука в Москву
  • РИА Новости

Об этом информирует УНИАН.

«Пограничники непосредственно в аэропорту, и не только в аэропорту, действуют в пределах своей компетенции. То есть в случае наличия у граждан действительных документов, дающих право на пересечение границы, мы предоставляем им право на пересечение государственной границы в ту или другую сторону», — сообщил Слободян, комментируя заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку».

Слободян также отметил, что разрешения на вылет самолётов в конкретных направлениях — «это технический вопрос, такое разрешение выдают соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры».

«В данном случае мы действовали в пределах компетенции — мы оформляем много граждан в аэропорту, но не спрашиваем, куда они летят», — добавил представитель Госпогранслужбы.

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

Позднее Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.

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