Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс-Украина, в ходе заседания кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом политики смогли вылететь в Москву.
«Я на основании ваших слов просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, «Укравиаруху» проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием кабинета министров», — сказал Гройсман.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.
22 марта глава российского правительства Дмитрий Медведев провёл встречу с украинскими политиками.
В СБУ пообещали дать правовую оценку.