Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил авиационной и пограничной службам проверить, были ли нарушены законы страны при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как передаёт Интерфакс-Украина, в ходе заседания кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом политики смогли вылететь в Москву.

«Я на основании ваших слов просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, «Укравиаруху» проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием кабинета министров», — сказал Гройсман.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.

22 марта глава российского правительства Дмитрий Медведев провёл встречу с украинскими политиками.

В СБУ пообещали дать правовую оценку.