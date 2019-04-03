В Госдуме оценили запрет Украины на авиаперелёты в Россию

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение украинского кабинета министров о запрете на любые прямые авиаперелёты с Россией.
В Госдуме оценили запрет Украины на авиаперелёты в Россию
  • © pixabay.com

«Прежде всего, это очередной политический демарш. Потому что все те, кто хотят добраться до Москвы, имеют такую возможность, просто она затруднена… Это ещё один пункт в большой список обвинений в отношении тех действий, которые были совершены киевским режимом против дружбы наших народов и в том числе против интересов своего собственного народа», — сказал Новиков.

Ранее стало известно, что Украина запретила любые прямые авиаперелёты с Россией.

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