Украина отказалась от участия в заседании СМИД СНГ
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«Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку... наше государство прекратило своё участие в уставных органах содружества», — говорится в сообщении ведомства.
В конце марта стало известно, что Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое пройдёт в Москве 5 апреля.
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.
Соглашение между странами СНГ было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке.