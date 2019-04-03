Украина отказалась от участия в заседании СМИД СНГ

Украина отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдёт в Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

«Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку... наше государство прекратило своё участие в уставных органах содружества», — говорится в сообщении ведомства.

В конце марта стало известно, что Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое пройдёт в Москве 5 апреля.

Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

Соглашение между странами СНГ было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке.