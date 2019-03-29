Россия пригласила Климкина на заседание СМИД СНГ в Москву

Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое пройдёт в Москве 5 апреля. Украинская сторона пока не ответила на приглашение.

Об этом сообщил постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

По его словам, Россия официально направила приглашение в МИД Украины, однако «реакции на это приглашение до сих пор нет».

«Но мы будем ждать, конечно», — цитирует Грозова РИА Новости.

Он уточнил, что приглашение было направлено Климкину заблаговременно, как и другим министрам.

В начале марта председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Климкина побывать на праздновании пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Это было сделано после того, как министр заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским».