Россия пригласила Климкина на заседание СМИД СНГ в Москву
- Reuters
Об этом сообщил постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
По его словам, Россия официально направила приглашение в МИД Украины, однако «реакции на это приглашение до сих пор нет».
«Но мы будем ждать, конечно», — цитирует Грозова РИА Новости.
Он уточнил, что приглашение было направлено Климкину заблаговременно, как и другим министрам.
В начале марта председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Климкина побывать на праздновании пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Это было сделано после того, как министр заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским».