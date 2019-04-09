«Нарушил принципы своей кампании»: как Порошенко пытается завоевать доверие электората перед вторым туром выборов

В преддверии второго тура выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко сделал ряд неожиданных заявлений. Выступая в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, он призвал принять закон об импичменте президента и выступил в защиту русского языка. В то же время украинский лидер продолжил развивать тему успехов страны в перевооружении армии для отражения «российской агрессии». Как полагают эксперты, таким образом Порошенко рассчитывает сохранить симпатии радикально настроенных представителей электората и одновременно привлечь голоса более умеренных граждан, в том числе на востоке и юге страны. Однако он осознаёт, что шансы на победу во втором туре у него невелики, поэтому закон об импичменте планирует в будущем использовать в качестве рычага давления на Владимира Зеленского, если тот займёт президентское кресло, считают аналитики.

Президент Украины Пётр Порошенко сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV несколько резонансных заявлений. В частности, большая часть выступления действующего главы государства была посвящена вопросам строительства армии и защиты от «российской агрессии».

Нынешний глава государства говорил в том числе о «новейшем оружии» украинских вооружённых сил. Речь идёт, среди прочего, о противокорабельной наземной ракете Р-360А «Нептун», которая была испытана 5 апреля и, по словам Порошенко, скоро станет частью арсенала ВСУ.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, выступая на телевидении, Порошенко провёл «рекламную акцию» «Нептуна»: его заявление о возможностях ракеты «укладывается в канву предвыборной кампании».

«Пропаганда мнимых достижений в оборонной сфере — одна из основ предвыборного пиара Порошенко. Изо всех сил он пытается убедить общество, что Украина превратилась в мощнейшую державу Европы, в форпост перед лицом «российской агрессии», давая понять, что если он не победит на выборах, то все «успехи» пойдут прахом», — пояснил Кошкин в беседе с RT.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что «Нептун» создаётся на основе советской ракеты X-35, однако Порошенко поторопился с заявлением о скором поступлении ракеты в арсенал ВСУ — её доработка займёт как минимум несколько лет. «А после завершения опытно-конструкторских работ Киев попросту не сможет наладить массовое серийное производство «Нептуна» из-за нехватки производственных мощностей», — считает Литовкин.

Ракета «Нептун»

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«Или Порошенко, или Путин»

Ещё одной центральной темой выступления действующего украинского президента стал вопрос соперничества с кандидатом на этот пост, актёром Владимиром Зеленским. В первом туре президентских выборов шоумен набрал свыше 30% голосов, тогда как Порошенко не преодолел планку 16%. По мнению политологов, во втором туре выборов, который пройдёт 21 апреля, шансы действующего президента на победу минимальны.

Во время своего выступления на ТВ Порошенко назвал Зеленского «прекрасным актёром», раскритиковал за готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и желание наладить контакт с лидерами непризнанных республик Донбасса. Как полагает Порошенко, переговоры с Москвой, Донецком и Луганском разрушат солидарность» западного мира с Украиной по вопросу «российской агрессии».

Действующий глава Украины не оставил без внимания и скандал вокруг использования образа Владимира Путина в своей избирательной кампании. В агитационных материалах президента очень часто использовался лозунг: «Или Порошенко, или Путин». При этом сторонники украинского лидера (например, журналисты Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко) утверждали, что украинцы, не голосовавшие за Порошенко в первом туре, тем самым поддержали «пророссийских кандидатов».

Кроме того, перед вторым туром в украинских городах появились билборды, на которых слева изображён Пётр Порошенко, а справа — Владимир Путин. Внизу надпись: «21 апреля. Решающий выбор».

Как утверждает украинский президент, он не является автором лозунга «Или Порошенко, или Путин», но не исключает, что его штаб мог допустить «определённые ошибки в агитации».

В то же время, по его мнению, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что российский лидер якобы говорил, будто «для него будет приемлем любой кандидат в президенты Украины, кроме Петра Порошенко».

В реальности эту фразу Владимир Путин никогда не произносил. С момента старта избирательной кампании на Украине Кремль воздерживается от выражения предпочтений в адрес кого-либо из кандидатов, подчёркивая готовность к конструктивным переговорам с киевскими властями вне зависимости от итогов выборов.

Так, комментируя слова Зеленского о намерении провести встречу с российским лидером после победы на выборах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин является последовательным сторонником диалога «без провокаций».

Билборд «21 апреля. Решающий выбор»

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«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма чёткая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остаётся сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — сказал Песков.

Примечательно, что использование образа Владимира Путина в предвыборной агитации на Украине является нарушением законодательства страны. В частности, закон Украины «О рекламе» запрещает использовать изображение физического лица (в том числе иностранного гражданина) в предвыборной агитации без его письменного согласия. Однако на Украине, по всей видимости, это никого не смущает.

Андрей Кошкин полагает, что штаб Порошенко намеренно сделал Владимира Путина «участником» избирательной кампании. По его словам, действующий президент Украины стремится доказать избирателям и «вашингтонскому обкому», что он на равных противостоит российскому лидеру.

«Порошенко как бы приравнивает себя к Владимиру Путину — руководителю державы, чьё влияние в мире несопоставимо с позициями Украины. Конечно, это выглядит нелепо. Такой приём необходим для мобилизации радикального электората и пиара перед Западом. Правда, судя по результатам первого тура, сопоставление себя с Путиным Порошенко не очень-то помогло», — отметил Кошкин.

В комментарии RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подчеркнул, что Кремль предусмотрительно дистанцировался от президентской гонки на Украине, которая сопровождалась многочисленными провокациями. Тем не менее команда Порошенко сочла нужным запустить масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению РФ во «вмешательстве» в украинские выборы.

«Этот ход себя не оправдал. Используя образ Владимира Путина в агитации, Порошенко демонстрирует свою идейную слабость. Кроме противостояния России он ничего не может предложить обществу», — пояснил Коктыш.

«Оружие против Зеленского»

Наибольший резонанс в украинских СМИ вызвало заявление Порошенко о необходимости принятия закона об импичменте главы государства. Он призвал Верховную раду выработать «объективную, сбалансированную, компромиссную версию» этого документа. При этом украинский лидер не забыл сделать акцент на том, что является «первым президентом», который после принятия Конституции 1996 года готов «провести дискуссию по этому поводу».

«Твёрдо убеждён, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу», — сказал Порошенко.

Кирилл Коктыш не сомневается, что предложение Порошенко принять закон об импичменте вызвано пониманием неизбежности победы Зеленского во втором туре. Действующий глава государства намерен заложить правовую почву для противодействия будущему президенту. Однако эксперт сомневается, что после выборов Порошенко сохранит прежнее политическое влияние в стране.

«Порошенко осознаёт, что у него практически нет шансов переизбраться на второй срок. Закон об импичменте призван стать оружием против Зеленского. Но с очень большой долей вероятности Порошенко утратит позиции в Верховной раде, фракция БПП (Блок Петра Порошенко) распадётся, а почти все сегодняшние союзники станут врагами. Поэтому закон об импичменте, скорее всего, принят не будет», — прогнозирует Коктыш.

Предположение политолога подтвердил RT и представитель БПП. По его словам, окружение президента «прекрасно понимает», что шансы Порошенко сохранить должность близки к нулю. По этой причине действующий глава государства и хочет добиться принятия закона об импичменте до окончания срока своих полномочий.

«Это очень удобная схема. Если Порошенко выиграет выборы, то не подпишет закон, а если проиграет — завизирует документ. Но он будет направлен уже против Владимира Зеленского. Порошенко не хочет уходить из политики, поэтому планирует инициировать переход Украины к парламентско-президентской республике, то есть основные полномочия должен получить назначаемый Радой премьер. Им как раз и рассчитывает стать Порошенко», — пояснил источник RT.

Собеседник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что в настоящее время БПП ведёт переговоры с другими фракциями о формировании широкой коалиции в новом созыве Верховной рады. В этом случае подконтрольное Порошенко парламентское объединение (если оно будет создано) сможет бойкотировать любые действия «президента Владимира Зеленского».

«Осенью 2019 года выборы в парламент, и многие партии хотят в него попасть. Кроме того, на критике всех возможных действий нового президента можно заработать политические очки. Причём к этому процессу присоединятся абсолютно все политические партии, которые сейчас представлены в парламенте. Если Зеленский и выиграет выборы, то я ему не завидую», — подчеркнул собеседник RT.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

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Безуспешная попытка

Ещё одним неожиданным заявлением Порошенко в преддверии второго тура стало обещание не навязывать государственный язык и не лишать граждан права разговаривать на русском языке. Более того, президент Украины заявил, что сам является «русскоязычным».

Источник RT в партии «Народный фронт» назвал «заступническую позицию» Порошенко попыткой привлечь голоса избирателей восточных и южных областей Украины.

«На юго-востоке население не верит Петру Порошенко, особенно после того, как в Раде начали рассматривать законопроект об украинском языке. Все прекрасно понимают, что после завершения президентской кампании обещания защитить русский язык ничего не будут значить. Пять лет Порошенко боролся против всего, что связано с Россией, — почему что-то должно поменяться?» — рассуждает представитель «Народного фронта».

Президент Украины на встрече с избирателями

Reuters

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Аналогичной точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш. Он полагает, что обещание смягчить языковую политику свидетельствует об отчаянном положении президента Украины перед вторым туром. По его словам, Порошенко фактически нарушил один из базовых принципов своей избирательной кампании, выраженный в слогане «Армия. Вера. Язык».

«Голоса за Порошенко в первом туре отдала радикально настроенная часть украинского общества. Таких людей оказалось немного. Сейчас Порошенко рассчитывает перетянуть умеренный электорат, но эта попытка будет безуспешной. Самый лучший вариант для Порошенко — это подготовка к смене прописки, как это сделал экс-премьер Украины Арсений Яценюк», — подытожил Коктыш.