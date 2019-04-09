В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы

В штабе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского прокомментировали призыв действующего главы государства Петра Порошенко повторно сдать анализы на наркотики.

«Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют», — цитирует «Украинская правда» представителя Зеленского.

Ранее Порошенко призвал Зеленского повторно сдать тест на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме. Как подчеркнул Порошенко, у граждан Украины есть право знать, что «будущий президент гарантированно не является наркозависимым».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала «шоу», которое, по её словам, устроили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.