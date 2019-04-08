Тимошенко раскритиковала устроенное Порошенко и Зеленским «шоу»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала «шоу», которое, по её словам, устроили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Многие сегодня с грустью наблюдают за шоу, устроенным кандидатами, которые попали во второй тур. Отчасти в борьбе за должность они не гнушаются даже унижением страны», — написала она.

В то же время Тимошенко выразила удовлетворение в связи с тем, что «всё это скоро кончится» — и в стране стартует кампания, связанная с выборами в парламент Украины.

«Уверена, её результаты позволят нам вернуться к содержательной политике и начать реальные изменения», — добавила политик.

Ранее стало известно, что Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.