Тимошенко раскритиковала устроенное Порошенко и Зеленским «шоу»

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала «шоу», которое, по её словам, устроили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Тимошенко раскритиковала устроенное Порошенко и Зеленским «шоу»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Многие сегодня с грустью наблюдают за шоу, устроенным кандидатами, которые попали во второй тур. Отчасти в борьбе за должность они не гнушаются даже унижением страны», — написала она.

В то же время Тимошенко выразила удовлетворение в связи с тем, что «всё это скоро кончится» — и в стране стартует кампания, связанная с выборами в парламент Украины.

«Уверена, её результаты позволят нам вернуться к содержательной политике и начать реальные изменения», — добавила политик.

Ранее стало известно, что Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить