Порошенко призвал Зеленского повторно сдать анализы на наркотики

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского повторно сдать тест на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме.

«Я не утверждаю, что Владимир Зеленский наркоман. Не утверждаю и не утверждал, потому что я не имею для этого никаких оснований», — сказал он в эфире ICTV.

Порошенко подчеркнул, что у граждан Украины есть право знать, что« будущий президент гарантированно не является наркозависимым».

Кроме того, он вновь заявил о готовности сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую. Не морочьте голову, не бойтесь, не прячьтесь. Таков крест публичного человека, ты должен быть открытым», — пояснил украинский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что намерен пройти тесты в WADA.

Утром 5 апреля Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в рамках выборов сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.