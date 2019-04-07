Порошенко намерен пройти тесты в WADA

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил о намерении протий тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Утром 5 апреля Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в рамках выборов сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.