Ляшко назвал Зеленского и Порошенко «политическими пигмеями»

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал действующего главу государства Петра Порошенко и кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского «политическими пигмеями».
Ляшко назвал Зеленского и Порошенко «политическими пигмеями»
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам Ляшко, ни он, ни представители его партии не поддержат кандидатов во втором туре президентских выборов.

«Люди не видят перспективы, потому что эти кандидаты обмельчали. Это политические пигмеи, которые могут состязаться только анализами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Порошенко призвал Зеленского повторно сдать анализ на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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