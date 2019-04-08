Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром
«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актёра. Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет такой информации», — сказал он в эфире телеканала ICTV.
Глава государства не исключил, что его оппонент «искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО». При этом Порошенко отметил, что «деклараций недостаточно».
Ранее Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.