Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией

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Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя результаты экзиполов на выборах главы государства, отметил, что избранному лидеру придётся вести переговоры с Россией.
Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией
  • Reuters

«Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнёрами придётся говорить. Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а (так, чтобы вы знали на всякий случай) Владимир Путин», — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства. По его словам, «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».

Опубликованные результаты экзитполов показали, что Владимир Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.

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