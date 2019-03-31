Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя результаты экзиполов на выборах главы государства, отметил, что избранному лидеру придётся вести переговоры с Россией.

«Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнёрами придётся говорить. Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а (так, чтобы вы знали на всякий случай) Владимир Путин», — написал он в Twitter.

Так, і з Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами прийдеться говорити. Але представлятиме її не Максим Галкін чи Євгеній Петросян, а, так, щоб ви знали про всяк випадок, Володимир Путін. — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 марта 2019 г.

Ранее Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства. По его словам, «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».

Опубликованные результаты экзитполов показали, что Владимир Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.