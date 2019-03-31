Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине

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Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства. По его словам, «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».
Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине
  • Reuters

Как отметил президент в Twitter, такой острой конкуренции на выборах в стране «ещё не было».

«Спасибо украинцам, которые во всём разобрались, отделили зёрна от плевел. Спасибо за то, что, судя по экзитполам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре, в то время как Москва надеялась на свою победу уже сегодня», — заявил Порошенко.

Он также поблагодарил избирателей, которые «твёрдо поддержали курс Украины на вступление в ЕС и НАТО», а также выступили за «независимость от России».

Ранее опубликованные результаты экзитполов показали, что Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%. 

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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