Эксперт прокомментировал заявление Порошенко, назвавшего себя русскоязычным человеком

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего себя русскоязычным человеком.
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко, назвавшего себя русскоязычным человеком
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Порошенко идёт по стопам первого президента Украины Леонида Кравчука — в своё время тот выступал с подобным заявлением, но потом забыл о своём предвыборном обещании», — сказал эксперт.

По его словам, в этом смысле ничего нового в украинской политике нет, а захотят ли местные избиратели «наступать на старые грабли» — большой вопрос.

Ранее Порошенко выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы подтвердить свои слова.

Он также заявил, что Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации. По его словам, песни, фильмы и книги на украинском языке заняли «надёжные позиции в пространстве» и в сердцах граждан страны.

Данное заявление украинского лидера прокомментировал в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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