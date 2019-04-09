Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. Он выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы подтвердить свои слова.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Ранее Порошенко заявил, что Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации. По его словам, песни, фильмы и книги на украинском языке заняли «надёжные позиции в пространстве» и в сердцах граждан страны.

Данное заявление украинского лидера прокомментировал в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.