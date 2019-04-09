Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. Он выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы подтвердить свои слова.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Ранее Порошенко заявил, что Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации. По его словам, песни, фильмы и книги на украинском языке заняли «надёжные позиции в пространстве» и в сердцах граждан страны.

Данное заявление украинского лидера прокомментировал в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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