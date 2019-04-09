Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте

Украинский лидер Пётр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что Украине нужен закон об импичменте.

«Твёрдо убежден, что закон об импичменте нужен...как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления», — отметил Порошенко.

Согласно Конституции Украины, президент страны может быть смещён с поста Верховной радой в порядке импичмента «в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

В феврале лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил призыв Тимошенко объявить импичмент Порошенко.