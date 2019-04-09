«Фракция на блюдечке»: почему в Верховной раде заявили о создании объединения в поддержку Зеленского

В Верховной раде создаётся межфракционное объединение «За Зеленского». Об этом заявил нардеп Виталий Куприй. По его словам, «существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует» результаты второго тура выборов, и новое объединение должно это предотвратить. Эксперты по-разному оценивают инициативу. Одни считают, что это ход политтехнологов Зеленского, которые хотят заставить Порошенко нервничать. Другие — что Зеленский не имеет к этому никакого отношения, а Куприй попросту хочет заручиться благосклонностью возможного будущего президента.

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о создании депутатского объединения «За Зеленского». Об этом он сообщил на заседании согласительного совета украинского парламента. Объединение должно в первую очередь сосредоточиться на контроле за честностью и прозрачностью проведения президентских выборов и последующего подсчёта голосов, считает Куприй. Он утверждает: «Существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы».

В ходе заявление Куприя между ним и вице-спикером Рады Ириной Геращенко завязалась перепалка. Несколько минут они пытались перекричать друг друга.

«Это не «95-й квартал», а Верховная рада Украины, и я очень прошу вас сесть на место», — говорила нардеп Геращенко, намекая на телешоу Зеленского «95-й квартал». Но депутат был непреклонен.

Виталий Куприй и Ирина Геращенко

Facebook

«Я считаю, что нельзя больше терпеть этого коррупционера, узурпатора, бывшего торговца, который обогатился на том, что постоянно находится на государственных должностях, пана Порошенко. Верховная рада должна прекратить быть его марионеткой. Мы должны однозначно поддержать новую кровь, мы должны дать Украине шанс дышать», — заявил Куприй в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

По его мнению, в отличие от Порошенко Зеленский сам честно заработал свои деньги, «достиг популярности в обществе, сформировал такую команду, которая способна выполнить предвыборные обещания кандидата».

«Самые нервные депутаты украинского парламента начинают подстраховываться на тот случай, если Зеленский станет президентом. Они хотят принести на блюдечке с голубой каёмочкой эту именную фракцию в надежде на то, что взамен смогут получить какую-нибудь материальную благодарность. Если победит Порошенко, члены этого объединения быстро «переобуются» и скажут, что ошибались», — предположил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Появление такого объединения — это следствие жёсткой избирательной кампании на Украине, в которой используются все возможные политические технологии, заявил в разговоре с RT представитель оппозиционной партии «Самопомощь».

«Всё это нужно только для того, чтобы Порошенко нервничал и допустил какую-нибудь ошибку. Действующего президента заставляют играть по чужим правилам», — подчеркнул собеседник RT.

Группа неизвестных

Сейчас в украинском парламенте нет фракции, ориентирующейся на Зеленского. Единственная политическая структура, которой он располагает, — созданная им в 2017 году партия «Слуга народа», названная по одноимённому сериалу, в котором Зеленский исполнил главную роль. В этой партии нет каких-либо крупных политиков, она не представлена в органах власти. Формальным руководителем «Слуги народа» является Иван Баканов, друг детства Зеленского, много лет возглавляющий продюсерскую студию «Квартал 95». Этот человек не даёт интервью, даже его фото крайне редко попадают в СМИ.

Кроме того, Зеленского часто связывают с днепропетровским олигархом Игорем Коломойским, владельцем телеканала «1+1», где выходят шоу, которые создаёт «Квартал 95». Однако сам кандидат в президенты эту связь отрицает.

«Никаких отношений (с Коломойским. — RT) нет... Ни Коломойский, ни любой другой олигарх, никто на меня влиять не будет», — заявил он в интервью изданию «Украинская правда».

Коломойский, со своей стороны, не призывал голосовать за Зеленского, но говорил о своём положительном отношении к нему.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

На сегодняшний день общественности известен только один сколько-нибудь узнаваемый политик из команды Зеленского — литовский и украинский бизнесмен Айварас Абромавичюс, который был министром экономики Украины с 2014 по 2016 год. Он пусть и нечасто, но общается с прессой. Так, 1 апреля Абромавичюс побывал в студии телеканала «Настоящее время». В ходе короткой беседы он был представлен как советник Зеленского и не стал это отрицать.

«Можно и так сказать», — сообщил Абромавичюс.

В этом интервью он заявил, что до конца второго тура Зеленский расскажет о своей команде, в частности назовёт пять человек, которых после победы на президентских выборах предложит на ключевые посты в государстве. Абромавичюс не подтвердил, но и не опроверг предположения о том, что Зеленский ведёт какие-то переговоры в Верховной раде о создании собственной фракции или депутатского объединения.

«По чужим правилам»

Недостаток информации о Зеленском и его команде, вероятно, объясняет то, почему политики и эксперты заявление Куприя оценивают очень по-разному. Одни видят в нём личную инициативу депутата, другие — идею Коломойского, третьи — политтехнологический приём пиарщиков Зеленского, четвертые — проект, рассчитанный на будущее.

Источники RT в Верховной раде обращают внимание на то, что Куприй до лета 2018 года входил в партию «Украинское объединение патриотов», основателем которой является Коломойский. Поэтому, считают источники, объединение «За Зеленского» может быть связано с этим олигархом.

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«Кто войдёт в это объединение, ещё не до конца понятно, но скорее всего депутаты, связанные с Коломойским, а их в Верховной раде человек десять. Межфракционное объединение не нужно регистрировать, требований к количеству участников нет. Поэтому в крайнем случае оно может состоять даже из одного человека», — рассказывает источник RT в партии «Народный фронт», входящей в правящую коалицию, которая поддерживает Порошенко.

По мнению представителя партии «Самопомощь», сторонники Зеленского начнут переговоры с главами фракций о присоединении к межфракционному объединению.

«Согласия, по крайней мере до выборов, они вряд ли добьются, но оно Зеленскому и не требуется», — считает депутат.

Источник RT в Радикальной партии допускает, что Зеленский в самом деле хочет перетянуть на свою сторону часть парламента, чтобы создать свою фракцию.

«Он понимает, что в случае победы на выборах президента договариваться с Верховной радой будет сложно. Выборы в парламент состоятся осенью, а как ему работать до этого времени? Поэтому в Верховной раде формируют группу переговорщиков, которые будут поддерживать Зеленского», — пояснил собеседник RT.

Ростислав Ищенко считает, что автор идеи создания межфракционного объединения — не Зеленский, а сам депутат Куприй. Кандидат в президенты не строит никаких планов, связанных с депутатским межфракционным объединением, о котором говорил Куприй, полагает эксперт.

«Безусловно, Зеленскому потребуются свои люди в парламенте, но ему нужно большинство, а не просто фракция. Если Зеленский станет президентом, он будет вести переговоры по созданию этого большинства. Однако будет вести их с серьёзными политиками, а не с мелкими жуликами, которые хотят быть первыми в «раздаче слонов», — уверен Ищенко.

Аналитики сходятся в одном — объединение «За Зеленского» не сможет повлиять на исход президентских выборов, так как создаётся слишком поздно. Соответственно, депутаты, которые в него войдут, вряд ли выполнят цель, которую декларирует Куприй: они не смогут помешать попыткам фальсификаций со стороны Порошенко.