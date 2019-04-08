В Верховной раде заявили о создании объединения «За Зеленского»

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, который принимал участие в первом туре президентских выборов на Украине, заявил о создании в украинском парламенте объединения «За Зеленского».

Куприй заявил, что «существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы», передаёт ТАСС.

По словам депутата, это стало причиной того, что создаётся «объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».

Ранее ЦИК Украины официально объявила результаты первого тура выборов: прошедшие во второй тур Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.