В Верховной раде заявили о создании объединения «За Зеленского»
- © Tarasov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Куприй заявил, что «существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы», передаёт ТАСС.
По словам депутата, это стало причиной того, что создаётся «объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».
Ранее ЦИК Украины официально объявила результаты первого тура выборов: прошедшие во второй тур Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко 15,95%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.