Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
- Reuters
За действующего главу государства Петра Порошенко собираются проголосовать 24% граждан, следует из исследования. Ещё 15% респондентов пока не определились.
Как отмечается, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра, при этом на Западе позиции обоих кандидатов почти равны.
Опрос проводился с 5 по 10 апреля, в нём приняли участие 3 тыс. респондентов.
Ранее исследование ВЦИОМ показало, что 31% россиян симпатизируют Зеленскому и лишь 1% — Порошенко.
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.