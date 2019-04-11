Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Социологической группой «Рейтинг».

За действующего главу государства Петра Порошенко собираются проголосовать 24% граждан, следует из исследования. Ещё 15% респондентов пока не определились.

Как отмечается, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра, при этом на Западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля, в нём приняли участие 3 тыс. респондентов.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что 31% россиян симпатизируют Зеленскому и лишь 1% — Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.