Ассанж арестован в Лондоне

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Короткая ссылка
Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Социологической группой «Рейтинг».
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
  • Reuters

За действующего главу государства Петра Порошенко собираются проголосовать 24% граждан, следует из исследования. Ещё 15% респондентов пока не определились.

Как отмечается, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра, при этом на Западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля, в нём приняли участие 3 тыс. респондентов.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что 31% россиян симпатизируют Зеленскому и лишь 1% — Порошенко. 

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить