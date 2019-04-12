Штаб Зеленского объяснил его «эмоциональность» в разговоре с Порошенко

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Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил его поведение во время разговора со своим оппонентом Петром Порошенко в прямом эфире телеканала «1+1».
Штаб Зеленского объяснил его «эмоциональность» в разговоре с Порошенко
  • Reuters

По его словам, Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек.

«Но вопрос в другом. Если бы наши телезрители столкнулись с тем объёмом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на его семью, близких, людей, которые его поддерживают и которые за него проголосовали, — они были бы ещё более эмоциональными и жёсткими в высказываниях», — цитирует Разумкова «112 Украина».

Ранее Порошенко приехал в студию «1+1» и пригласил туда Зеленского на дебаты. Тот вышел на связь по телефону и сообщил, что Порошенко в курсе его отъезда в Париж.

Руководство телеканала «1+1» намерено подать в суд на Порошенко за срыв эфира.

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