Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»

Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».

«Я бы хотел обратиться к господину Зеленскому. Я приглашаю, с разрешения ведущей, на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — сказал глава государства.

Позднее ведущая программы отметила, что Зеленский в настоящее время следует во Францию и не может прибыть в студию.

Ранее СМИ, ссылаясь на штаб Зеленского, писали, что стороны не достигли компромисса относительно даты проведения дебатов в НСК «Олимпийский».

В штабе Зеленского предлагали провести дебаты с Порошенко по телемосту в прямом эфире.

10 апреля стало известно, что стадион «Олимпийский» получил заявки на проведение соответствующих дебатов.