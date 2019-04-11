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СМИ: Штабы Зеленского и Порошенко не достигли компромисса по дате дебатов

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Предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не достигли компромисса относительно даты проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя штаба Зеленского.
СМИ: Штабы Зеленского и Порошенко не достигли компромисса по дате дебатов
  • © Reuters / AFP

«Насколько я информирован, то к компромиссу не пришли. Они настаивают на проведении дебатов 14 апреля, мы же на той дате, которая предусмотрена законом», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

В штабе Зеленского считают, что таким образом команда Порошенко пытается использовать эту ситуацию в своих интересах. 

Таким образом представители Порошенко могут заявить, что Зеленский отказывается от участия в дебатах 14 апреля, добавили в штабе шоумена. 

Отмечается, что пока непонятно, как ситуация будет развиваться дальше.

Ранее штаб Зеленского предложил Порошенко провести дебаты по телемосту.

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