СМИ: Штабы Зеленского и Порошенко не достигли компромисса по дате дебатов
- © Reuters / AFP
«Насколько я информирован, то к компромиссу не пришли. Они настаивают на проведении дебатов 14 апреля, мы же на той дате, которая предусмотрена законом», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
В штабе Зеленского считают, что таким образом команда Порошенко пытается использовать эту ситуацию в своих интересах.
Таким образом представители Порошенко могут заявить, что Зеленский отказывается от участия в дебатах 14 апреля, добавили в штабе шоумена.
Отмечается, что пока непонятно, как ситуация будет развиваться дальше.
Ранее штаб Зеленского предложил Порошенко провести дебаты по телемосту.